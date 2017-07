Vor der mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung am Donnerstag hatten Anleger in Europa gestern den Rückwärtsgang eingelegt. Am deutschen Aktienmarkt stehen auch heute die Vorzeichen auf Minus.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt verhalten. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Broker an diesem Dienstag schwächer in den Handel starten. Am Montag hatte er 0,4 Prozent auf 12.587,16 Punkte verloren.

Als Bremsklotz für die Börsen dürfte sich der Euro erweisen, der auf 1,1524 Dollar zulegte und damit so teuer war wie zuletzt im Frühjahr 2016. Der Dollar schwächte sich deutlich ab, weil die US-Republikaner erneut mit ihrem Versuch gescheitert sind, die ...

