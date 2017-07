Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Lufthansa hat ihren operativen Gewinn im ersten Halbjahr fast verdoppelt und die Jahresprognose für das bereinigte EBIT angehoben. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um gut 2 Milliarden auf 17 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sprang auf 1,04 Milliarden Euro nach 529 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Passagierfluglinien im Konzern steigerten ihr bereinigtes EBIT auf 680 Millionen von 352 Millionen Euro. Die Deutsche Lufthansa steht unter Druck, die Kosten zu senken und die Margen zu verbessern. Der harte Wettbewerb drückt auf die Flugscheinpreise und auch im laufenden Jahr rechnet die Deutsche Lufthansa mit einem Rückgang der Einnahmen pro Sitzplatz. Die sogenannten Stückerlöse stiegen im ersten Halbjahr bereinigt um Währungseffekte und Treibstoffkosten um ein halbes Prozent. Getragen wurde das Wachstum vom zweiten Quartal mit einem Anstieg um 1,8 Prozent. Im Gesamtjahr erwartet die Lufthansa nun ein bereinigtes EBIT über dem Vorjahreswert von 1,75 Milliarden Euro. Bislang hatte sie ein operatives Ergebnis leicht unter Vorjahr in Aussicht gestellt. Das erwartete organische Kapazitätswachstum im zweiten Halbjahr beträgt jetzt ca. 4,7 statt 4,5 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Vorzugsaktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 3.450 +2% 5 3.369 EBIT 394 -10% 4 438 Ergebnis nSt und Dritten 267 +11% 4 241 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,37 -- 6 0,37

ZALANDO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.121 +22% 8 916 EBIT bereinigt 89 +10% 6 81 EBIT 87 +13% 4 77 Ergebnis nach Steuern 56 +10% 2 51 Ergebnis je Aktie 0,23 +10% 5 0,21

Weitere Termine:

00:30 GB/Rio Tinto plc, Zwischenbericht 2Q

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q

07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Munich Re, Halbjahresbericht zu Naturkatastrophen

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Zwischenbericht 2Q

22:06 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli PROGNOSE: +17,0 Punkte zuvor: +18,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +88,0 Punkte zuvor: +88,0 Punkte -US 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.458,50 0,00 Nikkei-225 20.002,97 -0,58 Schanghai-Composite 3.156,76 -0,62 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.587,16 -0,35% DAX-Future 12.574,50 -0,57% XDAX 12.583,21 -0,56% MDAX 25.136,22 -0,10% TecDAX 2.307,57 +0,38% EuroStoxx50 3.516,35 -0,27% Stoxx50 3.164,53 -0,12% Dow-Jones 21.629,72 -0,04% S&P-500-Index 2.459,14 -0,01% Nasdaq-Comp. 6.314,43 +0,03% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,39% +32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in den Handelstag rechnen Händler am Dienstag. Der Markt schaue mit Argusaugen auf die Entwicklung des Euro, der am Morgen über die kritische Marke von 1,15 Dollar gesprungen ist. Analysten wie die der Deutschen Bank hatten mit Blick auf die Berichtssaison schon vor "Gegenwind durch den Devisenmarkt" gewarnt - also überraschenden Belastungen aus einem zu starken Euro. Der DAX wird leicht abgleitend in Richtung 12.500 Punkte erwartet. Sollte der Euro durch Eindeckungen langjähriger Leerverkäufer weiter steigen, wären Kurse um 1,21 Dollar möglich. "Das dürfte die Aktienmärkte in Europa kräftig belasten", fürchtet ein Händler. Umgekehrt sei dies aber gut für Auslandsinvestoren und stütze den Markt: "Der deutsche Aktienmarkt ist zu über 70 Prozent in Händen von Angelsachsen; die freuen sich über ihre Währungsgewinne und werden daher keine Aktien verkaufen". Daneben steht die Berichtssaison im Fokus. Vor allem die Geschäftszahlen der Banken werden mit Spannung erwartet. Am Mittag legen Goldman Sachs und Bank of America Daten vor. In Deutschland ist daneben die Stimmung gut, denn Software AG und Lufthansa haben ihre Prognosen deutlich erhöht. In Europa wird auf Novartis und Yara geblickt. Dem ZWE-Index wird weniger Bedeutung beigemessen.

Rückblick: Etwas leichter - Inflationsdaten aus der Eurozone dämpften die Stimmung. Zwar traf der Anstieg der Verbraucherpreise im Juni um 1,3 Prozent auf Jahressicht die Konsensschätzung von Volkswirten, am Markt hatte es aber die Hoffnung gegeben, dass sich die Teuerung dem Ziel der EZB von 2,0 Prozent annähern werde. Die Daten dämpften auch Erwartungen an eine falkenhaftere EZB, was Aktien von Versicherern und Banken leicht belastete. Gute chinesische Wirtschaftsdaten verhalfen dem Rohstoffsektor dagegen zu einem Plus von 1,0 Prozent. Astrazeneca erholten sich etwas von den jüngsten Verlusten und gewannen 0,8 Prozent. Kurstreiber waren Berichte, wonach CEO Soriot das Unternehmen doch nicht verlassen werde. Überzeugende Absatzzahlen verhalfen Renault zu einem Plus von 1,2 Prozent. Telenor sprangen um 8,2 Prozent nach oben. Die Quartalszahlen kamen bei Anlegern gut an. Das galt auch für ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - In der zweiten Reihe gewannen Puma 1,2 Prozent, nachdem das Unternehmen nach einem guten zweiten Quartal den Ausblick angehoben hatte. Gea verloren nach einer Gewinnwarnung dagegen fast 6 Prozent. Gut kamen die Geschäftszahlen von Ad Pepper an, die Aktie sprang um fast 11 Prozent in die Höhe. "Der Umsatz überzeugt, es sind einmal mehr die Investitionen, die das Ergebnis belasten", stufte Montega-Analyst Henrik Markmann die Geschäftszahlen ein. Wichtig sei, in den kommenden Quartalen zu belegen, das Geld richtig investiert zu haben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX unv. bei 12.583 Punkten

Die Aktie der Lufthansa legte mit Vorab-Zahlen und einer erhöhten Prognose 1,5 Prozent zu. Im übrigen habe es keine auffallenden Bewegungen gegeben, sagte eine Händlerin.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Nach der Rekordjagd der vergangenen Woche haben die Kurse an den US-Börsen auf der Stelle getreten. Im Lauf der Woche werden zahlreiche bedeutende US-Unternehmen ihre Quartalsausweise veröffentlichen, so dass sich Anleger einstweilen zurückhielten. Vermögensverwalter Blackrock hatte Geschäftszahlen vorgelegt, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Die Aktie gab um 3,1 Prozent nach. Procter & Gamble standen mit dem Bemühen eines aktivistischen Aktionärs um mehr Einfluss auf den Konzern im Fokus. Die Aktie legte 0,5 Prozent zu. Trotz Bekanntwerden einer Datenpanne legte die Aktie des Medienkonzerns News Corp 0,8 Prozent zu. Bei der Tochter Dow Jones & Co sind bei der Konfiguration eines Cloud-Angebots Nutzerdaten versehentlich offengelegt worden. Die Nachricht vom Verkauf der Hautpflegesparte verhalf der Aktie von Valeant zu einem Plus von 0,8 Prozent. Fedex fielen um 1,6 Prozent. Der Logistikkonzern leidet noch immer unter den Folgen der Petya-Cyberattacke. Lieferungen und Abrechnungen verzögerten sich deshalb. Für Börsenneuling Blue Apron ging es um 10,7 Prozent nach unten. Laut einem Bericht will nun auch Amazon in das Geschäft mit Kochboxen einsteigen und hat dazu Markenschutz für ein entsprechendes eigenes Produkt beantragt. Amazon stiegen um 0,8 Prozent. Die Apple-Aktie gewann 0,4 Prozent auf 149,56 Dollar. Morgan Stanley hatte das Kursziel auf 182 Dollar angehoben. Einzelhandelswerte setzten ihre jüngste Erholung fort. Macy's gewannen 3,1 Prozent und Kohl's 2,7 Prozent.

Am Anleihemarkt stiegen die Notierungen mit Spekulationen auf eine Verzögerung der Zinswende. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 2 Basispunkte auf 2,31 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1527 +0,4% 1,1478 1,1475 EUR/JPY 129,19 -0,1% 129,27 129,41 EUR/CHF 1,1065 +0,2% 1,1044 1,1046 GBP/EUR 1,1358 -0,0% 1,1375 1,1387 USD/JPY 112,06 -0,5% 112,64 112,79 GBP/USD 1,3093 +0,3% 1,3055 1,3066

Am Devisenmarkt notierte der Euro leicht befestigt bei 1,1482 Dollar. Damit hielt er auch seine jüngsten Gewinne, gestützt von der Erwartung an die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag, die in Richtung straffere Geldpolitik gehen könnten.

