Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Stratege Ulf Sommer beschäftigt sich mit dem Einfluss des Euros auf die Aktienkurse.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Wer wissen will, wie sich der deutsche Aktienmarkt entwickeln wird, sollte derzeit auch einen Blick auf den Euro werfen. Seit Anfang 2015 bewegt sich dessen Kurs zum US-Dollar in einer Spanne zwischen 1,04 auf der Unter- und 1,15 auf der Oberseite. Mit dieser Wechselkurs-Bandbreite konnten Anleger am deutschen Aktienmarkt offenbar gut leben. Derzeit notiert der Kurs mit 1,146 US-Dollar am oberen Ende dieser Spanne. Eine weiter deutlich steigende europäische Gemeinschaftswährung könnte zu einer Neubewertung der exportstarken deutschen Unternehmen und ihrer Aktien führen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Im Juni betrug die Inflationsrate in der Euro-Zone 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Somit hat sie das niedrigste ...

