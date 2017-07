IRW-PRESS: Ascendant Resources Inc.: Ascendant Resources provides June and second quarter production update

Ascendant Resources gibt ein Juni-Produktionsupdate und Update der Produktion im zweiten Quartal

- Anstieg der verarbeiteten Produktion um 15% gegenüber dem ersten Quartal 2017. - Leistung im zweiten Quartal um 4% über Prognose auf Metalläquivalentproduktion. 18. Juli 2017, TORONTO, ONTARIO - Ascendant Resources Inc. (TSX Venture: ASND) (FRA: 2D9) (Ascendant oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=34gl7FZBBhA&t=9s) gibt eine Zinkäquivalentproduktion von 6.944 Tonnen im zweiten Quartal bekannt, ein Anstieg um 15% gegenüber dem ersten Quartal und um 4% gegenüber der Prognose von 6.664 Tonnen in der unternehmenseigenen Mine El Mochito in Honduras.

Im Monat wurden 50.795 Tonnen Erz aufbereitet, durchschnittlich 1.693 Tonnen pro Tag. Im zweiten Quartal stieg die Aufbereitungsrate um 15% gegenüber dem ersten Quartal, war aber um 7% niedriger als die Prognose von 1.850 Tonnen pro Tag. Dies wurde im Abbau durch um 7% höhere als geplante Metallgehalte auf Zinkäquivalentbasis und durch höhere Ausbringungsraten aufgewogen. Das Unternehmen wird die am 18. April 2017 veröffentlichten Prognosen nicht ändern und verbleibt zuversichtlich, dass die Prognosen für dieses Jahr erreicht werden.

Die Mine förderte 51.283 Tonnen Erz im Juni, durchschnittlich 1.709 Tonnen pro Tag. Im Juni wurden die Abbauarbeiten weiterhin durch reduzierte Verfügbarkeit der untertägigen Bergbaugerätschaften beeinträchtigt. Dies hebt abermals das Programm des Unternehmens zur Modernisierung des bestehenden veralteten Bergbaufuhrparks von 10 Lkws und sechs Ladern hervor.

Von den drei Lkws und zwei Ladern, die im März bestellt wurden, sind jetzt vier Geräte unter Tage. Man erwartet jetzt, dass der zweite Lkw und der zweite Lader nach vollständiger Inbetriebnahme bis zum 25. Juli betriebsbereit sein werden. Von der Hinzunahme der neuen Geräte mit hoher Verfügbarkeit und dem anhaltenden Fortschritt bei verschiedenen anderen Initiativen zur Produktivitätsverbesserung, die bereits im Laufen sind, wird erwartet, dass sie in Zukunft höhere nachhaltige Produktionsraten unterstützen (siehe Pressemitteilungen vom 12. Juni, 18. April 2017 sowie die Unternehmenspräsentation).

Betriebsleistung während der vergangenen drei Monate und im Q2 2017 finden Sie in folgender Tabelle:

April Mai Juni Q1/17 Q2/17 Q2 Progn ose

Verarbeitetes ETonnen 49 50 50 rz ,393 ,597 ,795 131,115 150,785 160,980

Verarbeitetes Etpd 1 rz 1,829 1,687 ,693 1,61 1,73 1,85 9 3 0 Arbeitstage 87 2 3 3 7 0 0 81 87 Gehalte im Förd ererz Durchschnittlic% 3.43% 3.30% 3.34% 3.43% 3.36% 3.30% her Zn-Gehalt Durchschnittlic% 1.42% 1.32% 1.28% 1.33% 1.34% 1.50% her Pb-Gehalt Durchschnittlicg/t 5256.0 38.0 50.0 48.7 42.0 her .0 Silbergehalt Durchschnittlic% 5.82% 5.52% 5.17% 5.56% 5.50% 5.42% her ZnÄq-Gehalt* Durchschnittlic he Ausbringungsra ten Zink % 89.6% 87.5% 89.6% 89.8% 88.9% 83.4% Blei % 73.7% 72.3% 70.8% 76.9% 72.2% 63.2% Silber % 79.3% 78.9% 78.3% 78.8% 78.8% 68.2% Produktion von enthaltenem Metall Zink Tonnen1,521 1,462 1,522 4,032 4,505 4,418 Blei Tonnen517 482 460 1,341 1,459 1,563

Silber Unzen 67,26769,67247,557 173,041 184,496 146,891

ZnÄq* Tonnen2,422 2,312 2,210 6,201 6,944 6,664 ZnÄq * Pfund(5,341 5,096 4,872 13,672 15,309 14,692 000 s) *Berechnet mittels monatlich realisierter Metallpreise; gewichteter Durchschnitt in Q2 war US$ 2.598,35/Tonne Zink, US$ 2.164,98/Tonne Blei und US$ 17,25/Unze Silber.

President und CEO Chris Buncic sagte: Wir sind sicher damit zufrieden, kontinuierliche Verbesserungen in unserer vierteljährlichen Produktionsleistung seit Abschluss der Akquisition der Mine im Dezember letzten Jahres zu machen. Im Juni erholten wir uns von den Wasser- und Geräteproblemen im Mai und wir konzentrieren unsere Bemühungen auf die Wartung, um die Leistung der alternden Bergbaugeräte zu erhalten, während wir die neu erworbenen Lkws und Lader in Betrieb nehmen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass die Betriebsleistung in den kommenden Monaten hochgefahren wird und El Mochito in der nahen Zukunft einen positiven freien Cashflow haben wird.

Über Ascendant Resources

Ascendant Resources Inc, ist ein Bergbauunternehmen mit Fokus auf ihre produzierende Zink-, Silber- und Bleimine El Mochito im westlichen Zentral-Honduras, die das Unternehmen zu 100% besitzt. El Mochito ist seit 1948 in Produktion. Das Unternehmen bewerted produzierende und sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindliche Mineralressourcenakquisitionsmöglichkeiten in Nord-, Süd- und Zentralamerika. Die Stammaktien des Unternehmens sind vorrangig an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ASND notiert. Für weitere Informationen über Ascendant Resources besuchen Sie bitte unsere Webseite www.ascendantresources.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (laut Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Chris Buncic President & CEO Tel: 888-723-7413 info@ascendantresources.com

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf begründeten Annahmen von Ascendant zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Ascendant erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem: die Erfüllung der Notierungsbedingungen an der TSX sowie andere Faktoren, die hier beschrieben oder angesprochen werden einschließlich unvorhersehbarer und/oder ungewöhnlicher Ereignisse. Viele dieser Faktoren können von Ascendant nicht beeinflusst oder vorhergesagt werden.

Ascendant hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse könnten unter Umständen erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen.

Diese vorsorglichen Hinweise gelten für alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung und den Lesern wird empfohlen, zukunftsgerichtete Informationen nicht überzubewerten, da sie naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, schließt Ascendant jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse bzw. aus sonstigen Gründen aus. Bei diesen zukunftsgerichteten Informationen darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie die Ansichten des Unternehmens zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Meldung darstellen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

