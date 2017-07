Insbesondere Non-Investmentgrade Emittenten scheinen die Sommerpause am EUR Credit-Primärmarkt nach hinten zu schieben. So plant Infopro Digital eine Dual-Tranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. Eurofins bereitet eine EUR denominierte Senior Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. und sieben Jahren Laufzeit vor. Steinhof International platzierte gestern eine Anleihe (EUR 800 Mio., 7,5 Jahre) bei MS+130 BP. Die Orderbücher lagen final über EUR 3 Mrd. Moody's hat die Hypotheken Covered Bonds der spanischen Banco CEISS von A1 auf Aa2 heraufgestuft. Telekom Austria berichtet heute nachbörslich sein Trading Statement zum zweiten Quartal 2017 und exakt in einer Woche wird dann das Halbjahresergebnis im Detail folgen. Quelle: Raiffeisen Research GmbH ...

