BERLIN (dpa-AFX) - Die Investitionen in weitere Kundenangebote haben den Onlinemodehändler Zalando im zweiten Quartal gebremst. Die bereinigte operative Marge, die angibt wie viel Ergebnis vom Umsatz beim Unternehmen hängen bleibt, sank nach ersten Berechnungen von 8,8 Prozent auf 7,3 bis 7,8 Prozent, wie Zalando am Dienstag mitteilte. Der operative Gewinn dürfte zwischen 80 und 86 Millionen Euro ausfallen. Im Vorjahr hatte der MDax-Konzern 81 Millionen Euro verdient. Den Umsatz steigerte Zalando hingegen auf 1,09 bis 1,10 Milliarden Euro, was einem Plus von 19 bis 21 Prozent entspricht. Die endgültigen Zahlen will Zalando am 10. August vorlegen./she/fbr

