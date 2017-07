FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter steigende Eurokurs dürfte den Dax am Dienstag erst einmal ausbremsen. Ansonsten steht die hiesige Berichtssaison mit Geschäftszahlen mehrerer Unternehmen im Fokus.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn notierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex 0,37 Prozent tiefer bei 12 540 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas im Minus erwartet. Damit würden beide Börsenbarometer an ihre moderaten Vortagsverluste anknüpfen, nachdem sie in der vergangenen Woche unter dem Strich deutlich zugelegt hatten.

EURO SPRINGT ÜBER 1,15 US-DOLLAR

Der Euro knüpfte in der Nacht mit dem Sprung über die Marke von 1,15 US-Dollar an seinen jüngsten Aufwärtstrend an. Bisher hinterließ der stärkere Euro nur wenig Spuren am Aktienmarkt. Allerdings kann eine starke Gemeinschaftswährung die Exportwirtschaft belasten. Daher warten die Anleger im Zuge der anlaufenden Berichtssaison auf Signale der Unternehmen, was der Euroanstieg für sie bedeutet.

Zudem steht am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Zwar erwarten Ökonomen bei dieser Sitzung noch keine Schritte in Richtung einer geldpolitischen Wende Doch die Anleger dürften jedes Wort von Präsident Mario Draghi mit Blick auf die weitere Geldpolitik auf die Goldwaage legen. Am Dienstagmorgen sollten sich die Blicke der Anleger zudem auf die ZEW-Konjunkturerwartungen richten.

LUFTHANSA UND SOFTWARE AG HEBEN GEWINNZIELE AN

Derweil erhöhte die Lufthansa nach einer überraschend deutlichen operativen Gewinnsteigerung (bereinigtes Ebit) im ersten Halbjahr ihr Ebit-Jahresziel. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Aktien der Fluggesellschaft daraufhin knapp anderthalb Prozent.

Das Analysehaus S&P Global hob das Kursziel für die Aktie von 18 auf 23 Euro und liegt damit über dem letzten Xetra-Schlusskurs von 21,115 Euro, blieb aber beim Anlagevotum "Hold". Experte Firdaus Ibrahim schraubte wegen des neuen Ausblicks seine Gewinnschätzungen nach oben. Im Kurs seien die positiven Aspekte aber schon eingepreist, betonte er. Seit Jahresbeginn hat die Lufthansa-Aktie bereits um 72 Prozent zugelegt, womit sie unangefochtener Spitzenreiter im Dax ist und auf dem höchsten Stand seit Oktober 2007 notiert.

Auch die Software AG blickt dank guter Geschäfte mit der Digitalisierung etwas zuversichtlicher als bisher auf das zweite Halbjahr und hob die Prognose für die operative Ergebnismarge (bereinigtes Ebita) an. Dies sollte den Aktien des Softwarekonzerns helfen, glaubt ein Händler. Bei Tradegate gewannen sie über viereinhalb Prozent. Allerdings bleibe die lustlose Entwicklung im Bereich Integrationssoftware (DBP) ein Negativfaktor.

CIMIC-ZAHLEN HELFEN HOCHTIEF

Die Aktien des Baukonzerns Hochtief profitierten vorbörslich von Geschäftszahlen der australischen Tochter Cimic . Einem Händler zufolge stimmt die operative Entwicklung von Cimic positiv. Cimic hatte nach einem deutlichen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr seine Prognosen für 2017 bestätigt.

Mit dem Online-Modehändler Zalando und dem Autozulieferer Schaeffler berichteten weitere Unternehmen über ihre jüngste Geschäftsentwicklung. Während Zalando auf Tradegate knapp 4 Prozent verloren, ging es für Schaeffler um mehr als 1 Prozent hoch./gl/fbr

