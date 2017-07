flatex Morning-news EUR/USD

Die neue Woche beginnt für das Währungspaar EUR/USD recht ruhig. Am Devisenmarkt wartet man bereits auf den Donnerstag, wenn die EZB ihre Leitzinsentscheidung bekanntgibt und EZB-Präsident Draghi vor die Presse tritt. Sollte Draghi die vom Markt antizipierte Reduzierung des QE-Volumens nicht thematisch anreißen, so könnte dies dem US-Dollar in die Hände spielen.

Bis dahin könnten die Widerstände bei 1,1490/1,1518/1,1536/1,1564/1,1581 und 1,1609 weiterhin ihre Geltung haben. Die Unterstützungen bei 1,1456/1,1445/1,1430/1,1416/1,1399/1,1371 haben ihre Gültigkeit ebenfalls nicht verloren.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/