FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,01 Prozent auf 161,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,57 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Preisdaten aus den USA, die derzeit am Markt stark beachtet werden./jkr/stb

ISIN DE0009652644

AXC0049 2017-07-18/08:32