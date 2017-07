Die Peach Property Group AG habe laut SRC Research durch eine weitere Akquisition ihr Wohnportfolio weiter ausgebaut und darüber hinaus durch einen neuen Konsortialkredit ihre finanziellen Möglichkeiten erweitert, das Portfoliowachstum weiter voranzutreiben.

In der vergangenen Woche habe das Unternehmen zwei sehr erfreuliche Nachrichten vermelden können. Zum einen sei über die Sicherung eines Konsortialkredites im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro berichtet worden, wobei es sich um eine unbesicherte Wachstumsfinanzierung handle, um die Portfolioexpansion in Deutschland zu beschleunigen.

Das Unternehmen habe hierbei zuerst auf 30 Mio. Euro zurückgegriffen, verfüge aber über die Option auf weitere 30 Mio. Euro für weitere Zukäufe von Wohnimmobilienbeständen. Der finanzielle Spielraum auf der Kreditseite von bis zu 60 Mio. Euro ermögliche laut SRC Research mögliche neue Transaktionen in einem Volumen von bis zu rund 250 Mio. Euro. Damit stünden dem Unternehmen nach Meinung der Analysten nun sehr gute finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung, um das Portfoliowachstum in den nächsten Quartalen effektiv voranzutreiben. Auch sei dieser Konsortialkredit von mehr als zehn süddeutschen Regionalbanken nach Einschätzung von SRC Research ein sehr positives Signal an alle Stakeholder, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens und der aufgebaute Track Record auch auf der Debt Seite überzeugen könne.

Zum anderen sei der Zukauf von 85 vollständig vermieteten Wohneinheiten in Mülheim an der Ruhr bekannt gegeben worden, wodurch das NRW-Portfolio der Gesellschaft weiterwachse. Über den Preis der Akquisition sei Stillschweigen vereinbart worden, SRC Research gehe jedoch von einer Mietrendite im Bereich von 7,0 Prozent bis 7,5 Prozent aus. Durch den Zukauf sei das Wohnportfolio des Unternehmens auf 4.328 Einheiten gewachsen und nach Aussage der Analysten dem mittelfristigen Ziel von 5.000 Einheiten einen weiteren Schritt nähergekommen.

Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn bereits um rund 45 Prozent zugelegt habe, sieht SRC Research mit Verweis auf den Portfolioausbau und die neuen finanziellen Möglichkeiten Potenzial für einen weiteren Anstieg der Aktie. Seine Ertrags- und Gewinnprognosen für 2017 und 2018 hat SRC Research leicht erhöht und auf dieser Basis das Kursziel von 25 Schweizer Franken auf 28 Schweizer Franken angehoben. Das Rating für die Aktie von Peach Property lautet weiterhin "Buy".

