Die Akquisition soll von 2017 an zum Produktumsatz beitragen und der Wachstumsstrategie von Norgine zugute kommen



Norgine B.V. ("Norgine") und Merus Labs International Inc. (TSX: MSL, NASDAQ: MSLI) ("Merus" oder das "Unternehmen") freuen sich, den Abschluss des Arrangement-Plans gemäß dem kanadischen Gesetz zur Regelung des Rechtes von Kapitalgesellschaften (Business Corporations Act (British Columbia) (das "Arrangement") bekannt zu geben. In einer am 11. Mai 2017 veröffentlichten Pressemitteilung gaben Norgine und Merus die Unterzeichnung der Arrangement-Vereinbarung bezüglich des Arrangements sowie in einer am 12. Juli 2017 veröffentlichten Pressemitteilung die endgültige Verfügung des Obersten Gerichtshofes von British Columbia in Bezug auf das Arrangement bekannt.



Als Ergebnis der Transaktion erwirbt Norgine ein Produkt-Portfolio von 12 etablierten Produkten, darunter SINTROM®, EMSELEX®, ELANTAN®, ISOKET®, DEPONIT®, SALAGEN®, und ESTRADERM®, die in ganz Europa und in anderen ausgewählten Märkten verkauft werden, sowie VANCOCIN®, das in Kanada verkauft wird.



Der Umsatz von Merus-Produkten im Geschäftsjahr 2016 belief sich auf 111,4 Millionen CAD.



Durch die Akquisition wird die Position von Norgine als ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen gestärkt und seine gezielte Unternehmensentwicklung weitergeführt, wobei es sich in einem breiten Spektrum an therapeutischen Gebieten auf Spezialprodukte für fachärztliche Versorgung konzentriert.



Merus, mit ca. 22 Mitarbeitern, wird eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Norgine.



Peter Stein, der Chief Executive Officer von Norgine, sagt: "Wir heißen das Merus-Team bei uns bei Norgine willkommen. Wir werden sicherstellen, dass die Patienten über unsere europäische Infrastruktur weiterhin diese sehr wichtigen Produkte werden beziehen können. Diese Transaktion steigert die Größe und Rentabilität von Norgine und hilft dabei, das Geschäft zu stärken und in der Zukunft neue Gelegenheiten anzuziehen."



Norgine erwarb gemäß dem Arrangement alle ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Stammaktien von Merus ("Aktien") und die Aktionäre von Merus ("Shareholder") erhielten Barzuwendungen in Höhe von C$1,65 pro Aktie (die "Vergütung") mit einem Gesamtwert von ca. C$342 Millionen. Im Rahmen des Arrangements wurde jede ausstehende Option zum Kauf von Aktien (jeweils eine "Merus Option") und und jede ausstehende Performance Share Unit (jeweils eine "Merus-PSU") als Teil des Arrangement an Merus übertragen, im Austausch gegen eine Zahlung (i) an jeden Inhaber von Merus-Optionen in Anerkennung einer jeden gehaltenen Merus-Option in einer ggf. der Quellensteuer unterliegenden Höhe von 1,65 CAD abzüglich des anwendbaren Ausübungspreises bzgl. einer derartigen Merus-Option, und (ii) an jeden Inhaber von Merus-PSUs in Anerkennung einer jeden Merus-PSU, ggf. minus anwendbarer Quellensteuter,1,65 CAD. Unmittelbar vor dem Arrangement hielt Norgine keine Aktien.



Merus hat vor, die Aktien nicht mehr an der Börse von Toronto ("TSX") und auf dem NASDAQ zu notieren, und einen Antrag einzureichen, in Kanada und den Vereinigten Staaten die Tätigkeit als berichtender Emittent einzustellen und so bald wie möglich danach seine Berichtspflichten gegenüber der Öffentlichkeit zu beenden. Alle der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Vorzugsaktien der Serie A am Kapital von Merus werden zum 2. August 2017 eingelöst.



Eingetragene Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie, um für ihre Aktien bezahlt zu werden, einen sogenannten Übertragungsbrief (Letter of Transmittal) unterschreiben und diesen zusammen mit den Aktienzertifikaten und anderen erforderlichen Unterlagen gemäß den im Letter of Transmittal spezifizierten Anweisungen und denen im Rundschreiben der Geschäftsleitung vom 1. Juni 2017, von denen derzeit Kopien beim Merus-Profil unter http://www.sedar.com verfügbar sind, der Hinterlegungsstelle, Computershare Investor Services Inc. ("Hinterlegungsstelle") zukommen lassen müssen.



Wirtschaftliche Eigentümer von Aktien, deren Aktien im Namen eines Maklers, eines Investmentdealers, einer Bank, eines Treuhandunternehmens, einer Hinterlegungsstelle oder eines anderen Bevollmächtigten eingetragen sind, müssen diesen Bevollmächtigten kontaktieren, um festzustellen, wie der Bevollmächtigte ihre Aktien der Hinterlegungsstelle gegen Bezahlung unter dem Vertrag zukommen zu lassen gedenkt.



Informationen zu Merus



Merus ist ein Spezialpharmaunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Optimierung von Legacy- und Wachstumsprodukten konzentriert. Das Unternehmen setzt zur Wertlieferung seine Kompetenz und skalierbare Plattform in ganz Europa, Kanada und in ausgewählten anderen Märkten ein. Der derzeitige Sitz des Unternehmens befindet sich in der 100 Wellington Street West, Suite 2110, P.O. Box 151, Toronto, Ontario M5K 1H1, Kanada.



Informationen zu Norgine



Norgine ist ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen mit einer direkten kommerziellen Präsenz in allen großen europäischen Märkten. 2016 betrug der Umsatz von Norgine insgesamt 368 Millionen EUR, einschließlich den Erträgen von Produktverkäufen, Partnerschafts-Meilensteinen und sonstigen Erträgen. Norgine beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in seinen kommerziellen, Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben und verwaltet alle Aspekte der Produktentwicklung und Produktion, des Marketings und Vertriebs sowie der Lieferung. Norgine spezialisiert sich auf Gastroenterologie, Hepatologie, Karzinome und unterstützende Behandlung. Der Hauptgeschäftssitz von Norgine befindet sich im Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam Zuid Oost, Niederlande. Norgine hat einen F&E-Standort in Hengoed, Wales, und zwei Produktionsstandorte in Hengoed, Wales und Dreux, Frankreich. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.norgine.com.



2012 gründete Norgine einen ergänzenden Geschäftsbereich, Norgine Ventures, der in Europa und den USA innovative Gesundheitsfürsorgeunternehmen mittels Fremdfinanzierung unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.norgineventures.com.



