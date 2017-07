FMW-Redaktion

Jetzt wird es eng für den Dax! Nachdem der deutsche Leitindex gestern noch einmal den sehr wichtigen Bereich bei 12530/35 getestet hat und dann nach oben drehte, sieht es nun eher nach weiteren Kursverlusten aus - vor allem wenn das ehemalige Ausbruchsniveau bei 12535 nach unten durchbrochen und damit der Anstieg der letzten Tage im Grunde negiert wird!

Mit dem endgültigen Scheitern der Gesundheitsreform ist jetzt eine neue Situation entstanden - es fehlt schlicht Geld, das durch die Gesundheitsreform gespart worden wäre für den amerikanischen Staat. Das wiederum stellt in Frage, wie die Trump-Administration in Sachen Wirtschafspolitik überhaupt noch vorgehen kann! Obamacare bleibt erst einmal in Kraft, man will nun laut dem republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConell Obamacare abschaffen mit Sicht auf die nächsten zwei Jahre, aber selbst dafür könnte die Mehrheit bei den Republikanern fehlen.

Also Chaos vom Feinsten, damit zugleich der ...

