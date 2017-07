Zürich - Nach dem Rekordjahr 2016 geht die Anzahl der Transaktionen chinesischer Unternehmen in Europa wieder zurück. Im ersten Halbjahr 2017 wurden noch 117 Übernahmen, Beteiligungen und Fusionen verzeichnet, im zweiten Semester 2016 waren es 133, im Vorjahressemester 176 Deals. Das Volumen im ersten Halbjahr 2017 erreichte 26,3 Milliarden US-Dollar, wie die halbjährliche Auswertung des Beratungsunternehmens EY zeigt. Das ist zwar der zweithöchste Stand für ein Halbjahr überhaupt - im Vorjahreszeitraum wurde aber mit dem Rekordwert von 73 Milliarden Dollar beinahe dreimal so viel investiert.

Die Entwicklung in der Schweiz folgt dem allgemeinen Trend in Europa: Im ersten Halbjahr 2016 wurden neun Deals verzeichnet, im zweiten Semester waren es noch fünf, gleich viel wie im ersten Halbjahr 2017. In fast allen Märkten gingen vom ersten Semester 2016 zum ersten Semester 2017 die M&A-Aktivitäten chinesischer Firmen zurück: in Deutschland von 35 auf 25, in Grossbritannien von 27 auf 24 und in Italien von 18 auf 12.

Deutschland liegt bei der Anzahl der Deals weiter an erster Stelle in Europa, auch wenn der Abstand zum zweitplatzierten Grossbritannien zusammengeschrumpft ist. Beim Wert hat Grossbritannien Deutschland dagegen überholt: Das Transaktionsvolumen dort stieg von 2,7 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2016 auf nun 15,8 Milliarden US-Dollar. Allerdings lag dieser enorme Anstieg vor allem an einem einzigen Mega-Deal: dem Kauf der Blackstone-Tochter und Logistikplattform Logicor durch den chinesischen Staatsfonds China Investment Corporation für etwa 13,7 Milliarden US-Dollar.

Fünf Schweizer Deals

Von den fünf Schweizer Deals im ersten Halbjahr 2017 sind drei bereits abgeschlossen: Das in Hongkong ansässige Investment-Unternehmen Phoenix Green hat sich massgeblich am Neuenburger Uhrenhersteller Ernest Borel beteiligt. Der chinesische Internetkonzern Alibaba leistete bei der Finanzierungsrunde des Waadtländer Startups WayRay einen wesentlichen Beitrag, und Cedar Lake Capital Partners hat die Mehrheit des im solothurnischen Gerlafingen angesiedelten und zur deutschen Schmid Gruppe gehörenden Hightech-Unternehmens Montratec erworben.

Der grösste schweizerisch-chinesische Deal des ersten Semesters ist hingegen noch nicht in trockenen Tüchern: Die im Bergbau und im Rohstoffhandel tätige Glencore bringt ihre Erdöllager-Sparte in ein Joint Venture mit der chinesischen HNA-Gruppe ...

