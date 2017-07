Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schrottanleihen sehen nicht sonderlich lukrativ aus

Die Zinsen verharren auf einem ultraniedrigen Niveau. Von daher könnten Anleger versucht sein, bei hochrentierenden Firmenanleihen zuzugreifen. Doch Investoren sollten sich einen solchen Schritt lieber zweimal überlegen. Die Renditen für hochverzinste Unternehmensanleihen liegen im Schnitt bei knapp über 5 Prozent und damit nahe ihren historischen Tiefstständen von 2014. Doch wirklich entscheidend ist der Aufschlag, der sich im Vergleich zu sichereren Anlageklassen wie etwa Staatsanleihen einfahren lässt.

Trumps Gesundheitsreform im Senat gescheitert

Die von Präsident Donald Trump gewünschte Reform des Gesundheitssystems in den USA ist vorerst gescheitert. Zwei weitere republikanische Senatoren erklärten, sie würden gegen den Gesetzentwurf stimmen. Nachdem zuvor bereits zwei weitere Parteikollegen ihren Widerstand angekündigte hatten, würden die Republikaner somit bei einer Abstimmung über nicht mehr über die nötige Mehrheit verfügen. Der Anführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, räumte ein, dass der Gesetzentwurf gescheitert sei.

Trump hält vorerst am Atomabkommen mit dem Iran fest

US-Präsident Donald Trump will vorerst am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Das Abkommen sowie die damit zusammenhängende Lockerung der Sanktionen blieben zunächst bestehen, teilten US-Beamte am Dienstag mit. Den Beamten zufolge werden derzeit allerdings neue Sanktionen vorbereitet, die nicht mit der Atompolitik des Landes in Zusammenhang stehen. Diese richteten sich unter anderem gegen das Raketenprogramm des Iran.

Fraktionschefs im EU-Parlament fordern Eingreifen gegen Polens Justizreformen

Die Vorsitzenden von fünf großen Fraktionen im Europaparlament haben die EU zum Widerstand gegen die Maßnahmen der rechten polnischen Regierung im Justizbereich aufgefordert. "Wenn das Überleben von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel steht, müssen die Institutionen der EU Stellung beziehen und handeln", schrieben sie in einem Brief an den Parlamentspräsidenten Antonio Tajani.

Im Zwergstaat Andorra ist Steuerflucht jetzt eine Straftat

Der Zwergstaat Andorra hat als Steueroase ausgedient. Das Parlament des Fürstentums verabschiedete ein Gesetz, wonach Steuerflucht künftig als Straftat geahndet wird. Wie bekannt wurde, erfolgte das Votum einstimmig. Wer demnach zwischen 75.000 und 150.000 Euro am Fiskus vorbeischleust, dem drohen zwischen drei Monaten und drei Jahren Gefängnis.

Türkisches Gericht ordnet Untersuchungshaft für sechs Menschenrechtler an

Ein türkisches Gericht hat der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge Untersuchungshaft für sechs Aktivisten angeordnet. Zu ihnen zählt auch die Amnesty-Direktorin in der Türkei, Idil Eser. Unter den zunächst zehn Festgenommenen war auch ein Deutscher. Eser, sieben andere Menschenrechtler sowie zwei ausländische Ausbilder waren am 5. Juli auf einer Insel vor Istanbul festgenommen worden.

UNO prangert Racheakte gegen mutmaßliche IS-Kollaborateure im Irak an

Nach der Rückeroberung der irakischen Stadt Mossul von der Miliz Islamischer Staat (IS) haben die Vereinten Nationen Racheakte gegen mutmaßliche Mitglieder oder Anhänger der Dschihadisten angeprangert. Der UN-Sondergesandte für den Irak, Jan Kubis, sagte vor dem UN-Sicherheitsrat, im ganzen Land häuften sich die Übergriffe. Als IS-Kollaborateure verdächtigte Menschen würden vertrieben, ihre Häuser würden beschlagnahmt, sagte Kubis.

Neuseeland 2Q Verbraucherpreise unverändert (PROGNOSE: +0,2%) gg Vorquartal

Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +1,7% (PROGNOSE: +1,95%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.