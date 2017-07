Sika AG / SIKA INVESTIERT IN MEMBRANPRODUKTION IN RUSSLAND . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Mit der Inbetriebnahme einer neuen Produktionslinie für PVC-Membranen im Werk in Lobnya bei Moskau erweitert Sika das Produktportfolio in Russland. Hochleistungsfolien auf Kunststoffbasis zur Abdichtung von Bauwerken werden nun vor Ort hergestellt. Die lokale Produktion bringt wesentliche Kosten- und Wettbewerbsvorteile. Mit prognostizierten Zuwachsraten von jährlich 6% bis 2020 wächst der Markt für Membranen schneller als der russische Baumarkt. Das jährliche Gesamtvolumen für Membranen wird auf rund 25 Millionen m2 geschätzt, was einer Fläche von rund 3'500 Fussballfeldern entspricht. Paul Schuler, CEO: "Mit der lokalen Fertigung der PVC-Membranen erzielen wir durch wegfallende Importzölle und tiefere Transportkosten wesentliche Kostenvorteile. Die verbesserte Verfügbarkeit von geeigneten Rohstoffen und die Qualifizierung von Lieferanten sind wichtige Voraussetzungen, die es uns nun ermöglichen, in den Ausbau der Supply Chain und in die lokale Herstellung der Produkte in Russland zu investieren. Sika's Ziel ist es, mit den Membranen ein rasches Wachstum in den Zielmärkten Waterproofing und Roofing zu realisieren und den Kunden vor Ort optimalen Service zu bieten." ZUVERLÄSSIGE ABDICHTUNG GEGEN WASSER

PVC-Membranen sind Abdichtungssysteme und werden vor allem in Kellern, Tiefgaragen, Tunnels, Brücken, allen Arten von Wasserspeichern und Dachkonstruktionen eingesetzt. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit sind die Trends. In Russland kommen diese Hochleistungstechnologien unter anderem beim Stadtentwicklungsprojekt Tushino 2018 in Moskau sowie in diversen gewerblichen Bauten, Infrastrukturprojekten und Sportstätten zum Einsatz. KONTAKT

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 98 Ländern und produziert in über 190 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet. Die Medienmitteilung und ein Bild sind unter den nachfolgenden Links abrufbar: Bild: Produktion von PVC-Membranen im Werk Lobnya, Russland. (http://hugin.info/100359/R/2120264/807731.jpg)

Medienmitteilung (http://hugin.info/100359/R/2120264/807730.pdf)



