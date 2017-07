Düsseldorf - Der geldpolitische Ausschuss der Nationalbank von Ungarn will heute über die Höhe der Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mehrheitlich werde ein unveränderter Schlüsselsatz von 0,90% erwartet. Die Währungshüter hätten den Zins zuletzt im Mai 2016 auf dieses Niveau zurückgenommen. Gegenwärtig erlaube der geringe Preisdruck in der ungarischen Volkswirtschaft der Notenbank, ihre lockere Geldpolitik fortzusetzen. Im Juni 2017 habe die Inflation vor allem infolge geringerer Energieausgaben bei lediglich 1,9% gg Vj. (Mai: 2,1%) und damit unter dem von der Zentralbank angestrebten Zielbereich (3% ±1%) gelegen.

