Frankfurt - Gute Konjunkturdaten aus China reichten nicht aus, der Aufwärtsbewegung an den Aktienbörsen neuen Auftrieb zu verleihen, berichten die Analysten der Helaba.Anleger seien vorsichtig geblieben, könnte doch Mario Draghi am Donnerstag mit einem Verweis auf geringere Anleihekäufe die Zinswende einleiten. Allerdings liefere die unveränderte niedrige Kernteuerung in der Eurozone bei 1,1% zum Vorjahresmonat keinerlei Anhaltspunkte für Aktionismus der EZB.

