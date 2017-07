Düsseldorf - Noch im Dezember 2016 mussten die Währungshüter der Bank of England in einem Rechtfertigungsschreiben an den Schatzkanzler erklären, warum die Inflation in Großbritannien im Oktober um mehr als einen Prozentpunkt von der mittelfristigen Zielmarke von 2% nach unten abwich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Den vollständigen Artikel lesen ...