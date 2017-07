Langsames Internet nervt Angestellte und Kunden. Sind Letztere dauerhaft frustriert, zeigen sie einem Unternehmen schon mal die rote Karte. Immer mehr Firmen achten bei der Standortwahl daher auf die Internetverbindung.

Große E-Mails, die das System lahmlegen, langsamer Up- und Download von Dateien aus dem Internet, schlechter Empfang auf mobilen Geräten oder Probleme bei Voice-over-IP- und Video-Calls: Vor drei Jahren hat der IT-Dienstleister Computacenter Mitarbeiter von 250 deutschen Unternehmen befragt, was sie bei der Arbeit am meisten nervt. Abgesehen von menschlichen Faktoren wie der doofen Kollegin, dem meckernden Chef oder dem Endlosstau auf dem Weg ins Büro.Das Ergebnis: die schlechte lokale Netzwerkperformance beziehungsweise die lahme Internetanbindung.

Im selben Jahr hat die Bundesregierung in ihrer digitalen Agenda beschlossen, dieses Problem der Angestellten - und ihrer Arbeitgeber - zu lösen. "Schnelles Internet für alle. Überall", war die Losung. Bis zum Jahr 2017 sollte das erreicht sein. Leider hat das nicht geklappt, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...