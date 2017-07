Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg (pta008/18.07.2017/09:15) - Das Nürnberger IT-Beratungsunternehmen proMX GmbH, eine Tochtergesellschaft der IT Competence Group SE, wurde vom Softwarekonzern Microsoft in der vergangenen Woche in besonderem Rahmen gewürdigt. Auf der in Washington, D.C. stattfindenden Partnerkonferenz Microsoft Inspire 2017 bat Executive Vice President of Worldwide Commercial Business Judson Althoff in seiner Keynote-Ansprache die Geschäftsführer von proMX und seines langjährigen Kunden hhpberlin - Ingenieure für Brandschutz GmbH auf die Bühne, um den rund 18 000 anwesenden Microsoft-Partnern aus 140 Ländern von ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit zu berichten.



Dass eine deutsche Firma in einem solchen Forum hervorgehoben werde sei laut proMX-Geschäftsführer Peter Linke selten: "Meistens stehen die großen amerikanischen Partnerunternehmen im Mittelpunkt. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Leistung Microsoft dazu bewegt hat, auf der wichtigsten Branchenveranstaltung des Jahres auf uns aufmerksam zu machen."



Gelungene digitale Transformation



Vor rund zehn Jahren holte hhpberlin proMX als Partner für die Implementation der Unternehmenssoftware Microsoft Dynamics 365 an Bord. Das Ziel der Brandschutzingenieure war es, ihre komplexen Prozesse zu optimieren und einen digitalen Wissensspeicher zu schaffen, der große Mengen an papiergestützten Dokumenten für jedes Projekt ersetzen und Informationen schneller und einfacher für die Mitarbeiter zugänglich machen würde.



Heute könne hhpberlin Projekte schneller bearbeiten, Mitarbeiter würden weniger Fehler machen und Nachbesserungen erfolgten schneller, erläuterte Truthän dem internationalen Publikum im Verizon Center. Durch die digitale Transformation ergaben sich für das Unternehmen viele Möglichkeiten, Leistungen zu erweitern und neue Kunden zu gewinnen.



Seit 16 Jahren erfolgreicher Microsoft-Partner



Mit proMX stand hhpberlin ein erfahrener Partner zur Seite. Das im Jahr 2000 gegründete Beratungshaus ist seit 16 Jahren Microsoft-Partner und damit eines von rund 31 500 zertifizierten Unternehmen in Deutschland, die Lösungen des Konzerns vertreiben. proMX berät Betriebe der Dienstleistungsbranche und diskreten Fertigung, unterstützt bei der Implementation, führt Mitarbeiter-Schulungen durch und bietet technologischen Support. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt auf den Anwendungen der Cloud-Unternehmenssoftware Microsoft Dynamics 365, für die es auch eigene erweiternde Lösungen entwickelt. Als eines der ersten Partnerunternehmen weltweit machte proMX seine Apps für Dynamics 365 for Project Service Automation, die proRM Add-Ons, auf Microsoft AppSource, der Online-Plattform für Geschäfts-Apps, verfügbar.



Über die Jahre wurden die Nürnberger mehrfach von Microsoft für ihre Leistungen ausgezeichnet - etwa als Partner of the Year - Germany, und haben sich einen Ruf für Expertise im Bereich Projektmanagement-Lösungen erarbeitet.



