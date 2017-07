BERLIN (dpa-AFX) - Die Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg kosten die Versicherungsunternehmen nach einer Branchenschätzung bis zu zwölf Millionen Euro. Die Summe umfasst Schäden an Autos, Wohngebäuden und Gewerbebetrieben, die im Zuge der G20-Demonstrationen entstanden sind, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag in Berlin mitteilte. Bis zu einem Drittel der Summe entfalle auf Autos.

Für Feuerschäden - etwa wenn ein Brandsatz in ein Haus geschleudert wurde - springen den Angaben zufolge die Wohngebäude- und Hausratversicherung oder eine gewerbliche Sachversicherung ein. Die Voll- oder Teilkaskoversicherung stehe für verschiedene Beschädigungen an Autos oder Motorrädern gerade./stw/nas/stb

