Liebe Trader,

Das Wertpapier des Autozulieferers Continental musste in den letzten Wochen am Widerstandsbereich aus Februar 2016 bei 206,55 Euro einen zwischenzeitlichen Pullback hinnehmen und rutschte zeitweise sogar unter die 50-Wochen Durchschnittslinie auf das Unterstützungsniveau von 187,20 Euro ab. Dabei verhalf nicht zuletzt der SMA 200 zu einem tragfähigen Boden und leitete anschließend eine nachhaltige Trendwende ein, die bereits in dieser Wochen über den kurzfristigen Abwärtstrend seit den Jahreshochs, sowie dem EMA 50 auf Tagesbasis hinaus reichte. Weitere Gewinne sind somit vorprogrammiert und können über ein direktes Long-Engagement nachgehandelt werden, wodurch Anleger jetzt die Möglichkeit erhalten an weiteren Kursgewinnen bestens zu partizipieren.

Long-Chance:

So wie sich das bisherige Chartbild darstellt, sind aus dem Stand heraus weitere Kursgewinne an die runde Marke von 200,00 Euro zu erwarten, darüber könnte die Continental-Aktie problemlos sogar noch bis in den Bereich von 202,25 Euro vordringen. Bei entsprechender Kursstärke könnte sogar ein Rücklauf an die Jahreshochs bei 209,95 Euro gelingen, ohne dass es zu einer größeren Korrektur kommen muss. Dennoch sollte eine Verlustbegrenzung das Niveau von zunächst 195,00 Euro nicht überschreiten, bei steigenden Notierungen ist diese aber stetig nachzuziehen. Bärisch eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem Rückfall unter die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 193,22 Euro. In diesem Fall sind Abgaben auf die jüngsten Tiefs bei 187,20 Euro nicht auszuschließen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 197,65 Euro

Kursziel: 200,00 / 202,25 / 209,95 Euro

Stopp: < 195,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,65 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Continental AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 197,65 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.