Vor einem Jahr kam plötzlich der islamistische Terror ins fränkische Ansbach. Ein Gastwirt und ein Wachmann schildern ihre Beobachtungen aus jener Nacht - und erzählen von ihrem Kampf zurück ins Leben und die Normalität.

Ein lauer Sommerabend in Ansbach. Es ist viel los im Herzen der beschaulichen Beamtenstadt in Franken, das alljährliche Musikfestival "Ansbach Open" hat zahlreiche Besucher angelockt. Der Konzertreigen neigt sich dem Ende zu, als es vor dem Hauptausgang einen großen Knall gibt. Norbert Imschloß ist sofort klar, was da vor seinem Weinlokal passiert ist: "Ich war als Waffenmechaniker bei der Bundeswehr. Ich habe sofort gewusst, das ist eine Bombe - kein Böller", sagt der Wirt.

Er sollte Recht behalten. 15 Menschen werden durch die Explosion vor einem Jahr verletzt, davon vier schwer, der Attentäter kommt um. Später wird vom ersten islamistischen Selbstmordanschlag auf deutschem Boden die Rede sein.

Es war der schockierende Höhepunkt einer Wahnsinnswoche in Bayern. Nur wenige Tage lag der Amoklauf mit neun Toten in München zurück, der die Landeshauptstadt in einen stundenlangen Ausnahmezustand versetzt hatte. Und in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg war ein afghanischer Flüchtling wenige Tage zuvor mit einer Axt auf Reisende losgegangen und auf der Flucht auf eine Spaziergängerin. Im Rückblick macht die schiere Schlagzahl der Gewaltakte noch immer sprachlos. Und mit den Taten von Ansbach und Würzburg erreichte der islamistische Terror Deutschland - ausgerechnet die Provinz. Warum?

Am 24. Juli jährt sich der Sprengstoffanschlag von Ansbach, und noch immer sind viele Fragen offen. Unklar ist etwa, mit wem der offenbar psychisch labile Attentäter vor seiner Tat im Chat-Kontakt gestanden haben soll. Und war die Zündung der Bombe tatsächlich für jenen Moment beabsichtigt oder erst später? Wie eng verbandelt war der 27-jährige Syrer wirklich mit der Terrormiliz Islamischer Staat, ...

