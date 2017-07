Mit der Citigroup hat sich eine weitere internationale Großbank für Frankfurt als Ausweichstandort nach dem Brexit entschieden. Allerdings muss die Konzernzentrale in New York das noch absegnen.

Mit der Citigroup hat sich eine weitere internationale Großbank für Frankfurt als Ausweichstandort nach dem Brexit entschieden. Das US-Geldhaus wolle künftig sein Wertpapier-Handelsgeschäft innerhalb der Europäischen Union von der Bankenstadt am Main aus betreiben, sagte eine eingeweihte Person der Nachrichtenagentur dpa-AFX. Dies müsse allerdings noch in der Konzernzentrale in New York abgesegnet werden. Zuvor hatte der Fernsehsender Sky News über ...

