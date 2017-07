Zürich (awp) - Die Aktien von Kühne+Nagel sind am Dienstagmorgen so teuer wie noch nie. Die Halbjahreszahlen und die zwei Übernahmen kommen gut an. Analysten zeigen sich vom starken Volumenwachstum in den Bereichen See- und Luftfracht angetan und sehen auch Anzeichen, dass sich der Margendruck entspannt. Im grossen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...