Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Aufschlägen in den Dienstagshandel gestartet. Die Aktien im Leitindex SMI geben zwar mehrheitlich ab, die schwergewichtigen Titel des Pharmariesen Novartis ziehen den Gesamtmarkt nach Zahlen jedoch nach oben. Die Vorgaben aus den USA waren demgegenüber leicht negativ. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P-500-Index verbuchten geringe Abgaben.

Die Gesundheitspläne von US-Präsident Donald Trump kommen aufgrund von Widerständen aus den eigenen Reihen der Republikaner nicht vom Fleck. Das hat die Stimmung an der Wall Street sowie den asiatischen Handel belastet. Zudem wachse in China die Sorge um kleinere Unternehmen und vor einer erstarkenden Regulierung durch die Regierung. Die politischen Unsicherheiten geraten damit bei den Investoren wieder in das Sichtfeld, heisst es von Marktteilnehmern. Am Nachmittag stehen zudem die Quartalszahlen von grossen US-Konzernen wie Johnson&Johnson oder IBM auf der Agenda, bei den Banken berichten Bank of America und Goldman Sachs.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 09.30 Uhr um 0,27% auf 9'063,29 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19% auf 10'312,51 Zähler. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...