Zürich - Mit der Senior Beraterin Viola Di Carlo und der Beraterin Laura Barchi hat die Unit Brand Communications von Farner Consulting gleich doppelte Verstärkung erhalten. Das 11-köpfige Brand-Communications-Team gehört seit 2017 zu Farner und ist durch den Zusammenschluss mit YJOO Communications entstanden. Es verknüpft die Instrumente des Stakeholder Managements und der Content Strategie mit der Marketingkommunikation, um für kleine und grosse Brands noch mehr Nähe zu ihren Konsumenten zu schaffen. Zum Kundenportfolio gehören unter anderem McDonald's, Coop, IWC und Nespresso.

Die 34-jährige Viola Di Carlo, die zuletzt bei Edelman Deutschland als Senior Consultant tätig war, ist eine ausgewiesene Spezialistin in Positionierungsfragen und hat im strategischen Storytelling, der Content-Konzeption und im Community Development langjährige Erfahrung. Ausserdem verfügt sie über internationale Expertise mit Kunden in der Food- und Retail-Branche und hat ihren Schwerpunkt in den Themenbereichen ...

