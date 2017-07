Hamburg (ots) - Experten sind sich einig: Digitale Lernformate sind die Zukunft des Corporate Learnings. Eine Umfrage unter Personalfachkräften zeigt: 84% der Befragten sind überzeugt, dass Weiterbildungsangebote in Form von Webinaren künftig eine zentrale Bedeutung in Unternehmen haben werden.1



Das Fürstenberg Institut bietet Mitarbeitern von Vertragskunden ab August erstmals Webinare als ergänzende Lernform an. Das digitale Weiterqualifizierungsangebot beinhaltet exklusive interaktive Kurse für Mitarbeiter und Führungskräfte, die für Bestandskunden der Mitarbeiterberatung und des Familienservice des Fürstenberg Instituts kostenfrei und unbegrenzt nutzbar sind.



Das innovative Webinarangebot umfasst berufsbezogene Themen, Fragestellungen zur persönlichen- und beruflichen Weiterentwicklung, zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben sowie Gesundheits- und Energiemanagement. So werden z.B. Kurse wie "Das ABC der Stressbewältigung", "Führen in Veränderungssituationen" und das "1x1 der Kindererziehung" online angeboten.



Webinare sind ein hervorragendes Mittel, um Qualifizierungsangebote ortsunabhängig durchzuführen, verschiedene Inhalte und Formate zu vernetzen und nachhaltigen Lernerfolg zu sichern.



"Unsere Webinare sollen Menschen dazu inspirieren, eigeninitiativ ihre allgemeine Zufriedenheit, die Arbeitszufriedenheit und ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Die Mitarbeiter unserer Kundenunternehmen können damit zukünftigen Herausforderungen der modernen Arbeitswelt besser vorbereitet begegnen. Auf dem Weg zu einer gesundheitsorientierten Unternehmenskultur, die dazu beitragen kann die Gesundheitsquote im Unternehmen langfristig zu stabilisieren und Potentialträger zu binden, unterstützen wir unsere Kunden so mit einem weiteren zukunftsfähigen Angebot", sagt Reinhild Fürstenberg, Geschäftsführerin des Fürstenberg Instituts.



Alle Informationen zu den Webinaren des Fürstenberg Instituts, zu Themen, Terminen und Zugangsvoraussetzungen finden Sie unter http://ots.de/O2YQj



1 Quelle: http://ots.de/oWPxg



