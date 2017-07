Die Betriebsrente ist eine Kostenfalle: Millionen Rentner müssen Krankenkassenbeitrag auf die Ausschüttungen zahlen. Dagegen wächst jetzt der Protest.

Einen Funken Hoffnung hatte Norbert Schmitz noch. Die Bundesregierung würde doch nicht an einer widersinnigen Regel festhalten und die Interessen von Millionen Rentnern übergehen. Nicht im Wahljahr, so das Kalkül des ehemaligen Vorstands der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt (KD). Schmitz sollte sich täuschen. Am Freitag, dem 7. Juli, erlosch der Funke Hoffnung.

Denn da hat der Bundesrat ein Gesetz verabschiedet, das zwar Betriebsrentenstärkungsgesetz heißt, das nach Ansicht von Schmitz eine große Schwäche der Betriebsrente aber nicht beseitigt.

Dabei geht es um Krankenkassenbeiträge, die auf die Auszahlung von Betriebsrenten anfallen. Für Neurentner Schmitz, 65, stehen 27.000 Euro auf dem Spiel. Die soll er, monatlich verteilt über zehn Jahre, an seine Krankenkasse zahlen. Gut 18 Prozent Beitrag fallen an, weil Schmitz 150.000 Euro aus einer Direktversicherung, die er einst über den Arbeitgeber abschloss, erhalten hat. Die Einzahlungen hatte Schmitz überwiegend selbst bestritten, aus seinem Nettoeinkommen: "Ich habe durch den Vertrag nie auch nur einen Euro an Krankenkassenbeitrag gespart." Trotzdem soll er auf die Auszahlung nun Kassenbeiträge zahlen.

Eigentlich folgen die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen im Alter einer Logik: In der Regel zahlen Rentner keine Beiträge, wenn sie Einkünfte privat aus dem Nettoeinkommen finanziert haben. Anders sieht es nur aus, wenn Versicherte im Ruhestand nicht als Pflichtversicherte der Kassen gelten, sondern als freiwillig Versicherte. Dann müssen sie auf fast alle Einkünfte Kassenbeiträge zahlen und können nur versuchen, doch noch als Pflichtversicherte durchzugehen (siehe Kasten Seite 73).

Bei der Betriebsrente aber gilt das nicht: Hier sollen Millionen Rentner Kassenbeiträge auf Leistungen zahlen, obwohl ihre Einzahlungen für die Betriebsrente nicht von den Kassenbeiträgen befreit waren.

Entscheidung nach Kassenlage?

Im Betriebsrentenstärkungsgesetz hätte die Regierung das ändern können. Der Bundesrat bat im Februar, dies zu prüfen. Doch das Kabinett um Angela Merkel wollte nicht. Nur betriebliche Riester-Renten wurden von Beiträgen befreit. Hinter der Ablehnung stand keine Überzeugung, sondern Kalkül - nur anders, als von Schmitz erhofft. Die Regierung rechnete vor, dass eine Reduzierung des Kassenbeitrags um die Hälfte auf alle Versorgungsbezüge - dazu zählen Betriebsrenten - die Krankenkassen 2,5 Milliarden Euro im Jahr kosten würde. Der Ausfall müsse "über einen deutlichen Anstieg der Zusatzbeiträge für alle Mitglieder refinanziert werden". Das wollte die Regierung im Wahljahr auf alle Fälle verhindern.

"Es trifft nicht unbedingt die Ärmsten, aber man kann verstehen, dass viele sauer sind", sagt Ralf Kapschack, Rentenexperte der Regierungspartei SPD. Axel Kleinlein, Vorstand beim Bund der Versicherten, der Verbraucherinteressen vertritt, pflichtet bei: "Wer Betriebsrenten stärken möchte, muss Betriebsrentner von solchen widersinnigen Belastungen befreien." Viele müssten nun weiter doppelt zahlen, sowohl bei der Ein- als auch bei der Auszahlung.

Zwar sind Einzahlungen in betriebliche Altersvorsorge - ob als Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse oder Pensionszusage - bei seit 2005 abgeschlossenen Verträgen innerhalb bestimmter Grenzen meist sozialabgabenfrei. Anders sieht es bei älteren Verträgen aus: Haben Arbeitnehmer eine Direktversicherung vor 2005 abgeschlossen, fließen ihre Einzahlungen in aller Regel aus dem Nettoeinkommen.

Bei der Auszahlung spielt das keine Rolle. Dann müssen alle Rentner auf ihre Betriebsrenten Kassenbeiträge zahlen - inklusive Zusatzbeitrag und Pflegeversicherung über 18 Prozent. Nimmt die eigene Krankenkasse einen hohen Zusatzbeitrag und sind Rentner kinderlos (dann kostet die Pflegeversicherung noch 0,25 Prozentpunkte extra), steigt der Beitragssatz sogar auf über 19 Prozent.

Selbst wenn Arbeitnehmer sozialabgabenfrei einzahlen konnten, haben viele von ihnen dabei aber einen geringeren Anteil an Sozialabgaben gespart. Ihre Beitragslast bei der Auszahlung ist dann also höher, als die Ersparnis während der Einzahlung war. Schließlich zahlt bei Angestellten der Arbeitgeber die Hälfte des Kassenbeitrags, derzeit 7,3 von 14,6 Prozent. Fällt die Abgabe teilweise weg, weil Einkommen sozialabgabenfrei in eine Betriebsrente fließt, bleibt diese Ersparnis beim Arbeitgeber. ...

