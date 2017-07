Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im zweiten Quartal 2017 entgegen den eigenen Erwartungen etwas gelockert. Für das dritte Quartal wird eine weitere leichte Lockerung erwartet, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem aktuellen Quartalsbericht zu Kreditvergabe mitteilte. Laut EZB überstieg der Prozentsatz der Banken mit lockereren Standards den Prozentsatz jener Banken mit strengeren Standards um 3 Punkte. Im April hatten die Institute für das zweite Quartal eine leichte Straffung vorausgesagt.

Kreditstandards sind die internen Richtlinien einer Bank für die Kreditgewährung. Ihre Festlegung erfolgt, bevor die eigentlichen Verhandlungen über die konkreten Kreditbedingungen aufgenommen werden. Sie umfassen Vorgaben dazu, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten.

Banken wegen hohen Konkurrenzdrucks weniger streng bei Kreditvergabe

Wichtigster Grund für die weniger strengen Kreditstandards war nach Angaben der befragten Institute erneut der Konkurrenzdruck. Lockernd wirkten zudem die Risikowahrnehmung und die Risikotoleranz der Institute.

Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten erhöhte sich um 15 (Vorquartal: 6) Saldenpunkte, was auch für die drei größten Volkswirtschaften in der Eurozone sowie die Niederlande galt. Als Grund der erhöhten Nachfrage nannten die Banken vor allem Pläne der Unternehmen für Anlageinvestitionen, sonstige finanzielle Bedürfnisse und das generell niedrige Zinsniveau.

Die Standards von Hauskrediten wurden um 4 (5) Saldenpunkte gelockert. Die Standards von Konsumentenkredite wurden um 1 Punkt gestrafft, nachdem sie im ersten Quartal um 7 Punkte gelockert worden waren. Für das dritte Quartal erwarten die befragten Banken für die beiden letztgenannten Kreditkategorien weitere Lockerungen.

Nachfrage nach Unternehmenskrediten steigt

Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten erhöhte sich im zweiten Quartal um 15 (6) Saldenpunkte, die nach Hauskrediten um 19 (24) Punkte und die nach Konsumentenkrediten um 11 (15) Punkte. Für das dritte Quartal wird eine um Punkte höhere Nachfrage nach Unternehmenskrediten erwartet.

Auf eine entsprechende Ad-hoc-Frage gaben die befragten Institute an, ihre Risikoaktiva im ersten Halbjahr 2017 trotz erhöhter regulatorischer Anforderungen ausgeweitet zu haben. Gleiches gelte für liquide Vermögenswerte. Die regulatorischen und aufsichtlichen Maßnahmen hätten sich sogar günstig auf die Finanzierungsbedingungen ausgewirkt, was vermutlich an der höheren Eigenkapitalausstattung gelegen habe.

