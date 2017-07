Deren Einbindung in ein digitales Netzwerk beziehungsweise Industrie-4.0-Umgebungen ist jedoch nicht unbedingt technisch anspruchsvoll, von der Netzwerksicherheit her gesehen aufwändig und damit teuer. Es geht auch mit überschaubaren Kosten.

Seit Informationstechnologien in die Industrieautomation eingezogen sind, werden PCs zur Visualisierung, als Leitstandsrechner und zur Anbindung an das Firmennetzwerk genutzt. Das ‚Internet der Dinge' (IoT) verspricht nun nochmals neue Möglichkeiten in der industriellen Produktion. Vor allem sitzt die Intelligenz der Fertigung in Industrie-4.0-Fertigungsanlagen nicht mehr in den Steuermodulen und Managementsystemen, sondern direkt in den Maschinen und Produkten. Diese kommunizieren über eine internet-basierte Dateninfrastruktur miteinander und managen und optimieren sich so quasi selbstständig. Diesen aktuellen Anforderungen einer fortschreitenden Digitalisierung stehen in den meisten produzierenden Industrieunternehmen ältere Bestandsanlagen gegenüber. Dort übernehmen weiterhin klassische, SPSen die Steuerungsaufgaben. Die zunehmende Verschmelzung von unterschiedlichen Automatisierungskomponenten zu integrierten Gesamtsystemen erfordert in Industrie-4.0-Umgebungen also mehr denn je eine enge Verbindung zwischen PC und SPS.

Mit Ethernet-Gateways von der SPS zum PC

Bereits vor mehr als zehn Jahren hat Helmholz die Aufgabe, die SPS mit dem PC zu verknüpfen, mit den ersten Ethernet-Adaptern der NETLink-Serie gelöst. Seither hat der Hersteller weltweit mehr als 70.000 NETLink-Geräte installiert. Mit diesen Gateways lässt sich der direkte Kontakt von der SPS ...

