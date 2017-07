Wien - Insbesondere Non Investmentgrade-Emittenten scheinen die Sommerpause am EUR-Credit-Primärmarkt nach hinten zu schieben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So plane Infopro Digital eine Dual-Tranche-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. Eurofins bereite eine EUR denominierte Senior-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. und sieben Jahren Laufzeit vor. Steinhof International habe gestern eine Anleihe (EUR 800 Mio., siebeneinhalb Jahre) bei MS+130 BP platziert. Die Orderbücher hätten final über EUR 3 Mrd. gelegen.

