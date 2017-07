Essen - Erwartungsgemäß konnten die neuen Wirtschaftsdaten den Rentenmärkten keine Impulse geben, berichten die Analysten der National-Bank AG.Dazu hätten sie allesamt zu wenig Bedeutung gehabt oder keine neuen Erkenntnisse angeboten. So hätten die endgültigen Preisdaten für den Euroraum beispielsweise die erste Schätzung bestätigt. Die Preisdynamik habe im Juni also nachgelassen. Es sei letztlich über das erste halbe Jahr genau das eingetreten, was erwartet worden sei: In den ersten Monaten des Jahres habe es deutliche Preissteigerungen im Jahresvergleich gegeben, die sich dann jedoch erheblich verringern würden. Das dürften die Ökonomen der EZB prognostiziert haben, sodass diese Entwicklung wenig überraschend für die Notenbanker sein werde.

