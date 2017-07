Liebe Leser,

Continental hat beträchtliche Fortschritte unternommen, um in den am schnellsten wachsenden Geschäftsfeldern des Sektors wieder Spitzenwerte in puncto Profitabilität zu erwirtschaften.

Die Zukunft: Vernetzung von Automobil und Internet

Die Reifenproduktion ist für Continental derzeit immer noch das wichtigste Standbein. Die Sparte trug 2016 rund 27% zum Konzernumsatz bei und warf knapp 48% des operativen Ergebnisses ab. Doch Continental will ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...