Pascoe Vital präsentiert Pascoflorin®. Ein Nahrungsergänzungsmittel mit neun Bakterienkulturen in einer magensaftresistenten Kapsel. Pascoflorin® von Pascoe Vital enthält gleich neun speziell ausgewählte, vermehrungsfähige Milchsäurebakterienkulturen (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium). Zudem ist Pascoflorin mit wertvollem Bio-Inulin angereichert, das aus der Agave gewonnen wird. Durch die magensaftresistente Kapsel wird eine Inaktivierung durch die Magensäure verhindert.



Die wichtigsten Produkteigenschaften auf einen Blick:



Pascoflorin®... - ...enthält 9 speziell ausgewählte Milchsäurebakterienkulturen - ...ist angereichert mit wertvollem Bio-Inulin - ...kommt in einer magensaftresistenten Kapsel - ...ist dank Herstellung und Inhaltsstoffen auch für Veganer geeignet.



Pascoflorin®



Nahrungsergänzungsmittel mit 9 Bakterienkulturen Verzehrsempfehlung: Bei Erstanwendung mit einer Kapsel pro Tag beginnen und innerhalb von 2 Wochen auf eine Tagesmenge von bis zu 2 Kapseln, über den Tag verteilt eingenommen, steigern. Bei zeitgleicher Antibiotika-Einnahme 2 Stunden Abstand zu dieser Einnahme halten. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten. Das Produkt soll nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Pascoe Vital GmbH; D-35383 Giessen, info@pascoe.de, www.pascoe.de



