CROMSOURCE bietet seinen globalen Kunden in der Pharma-, Biotechnologie- und Medizingerätebranche seit nunmehr zwanzig Jahren erstklassige klinische Forschungsdienste und herausragenden Kundensupport an.



In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich CROMSOURCE als geschätzter Partner von Hunderten Kunden rund um den Globus einen Namen gemacht. Der Dienstleister hat an mehr als 3000 klinischen Studien auf vielen wichtigen Gebieten mitgewirkt. Mit unserer Arbeit haben wir einen wesentlichen Beitrag zur Zulassung und Vermarktung lebensverändernder und lebensrettender Medizinprodukte rund um den Globus geleistet.



"Das zwanzigjährige Bestehen von CROMSOURCE ist für uns wahrlich ein Grund zum Feiern! Als ich mich auf diese abenteuerliche Reise begeben habe, war eines der Ziele, aus CROMSOURCE einen internationalen Dienstleister zu machen, der Kunden auf der ganzen Welt bedient. Wir können heute mit großem Stolz sagen, dass wir dieses ehrgeizige Ziel erreicht haben", sagte Dr. Oriana Zerbini, Gründerin und CEO von CROMSOURCE.



"Aber der Erfolg von CROMSOURCE geht zu großen Teilen auf das Engagement seiner Mitarbeiter und Kunden zurück. Wir sind stolz auf den Vertrauensvorschuss durch unsere Kunden und unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner bei ihren Produktentwicklungsprogrammen. Und selbstverständlich wurden unser Wachstum und Erfolg nicht zuletzt durch unserer Mitarbeiter möglich gemacht. Mit ihrem Eifer, ihrer Motivation, ihrer Leidenschaft und ihren beispiellosen Verdiensten haben sie auf dem Weg zu diesem bedeutenden Meilenstein alle als Quelle der Inspiration gedient", sagte Dr. Zerbini.



"Mit Blick auf die Zukunft erkennen wir die Notwendigkeit der Fortentwicklung angesichts kontinuierlicher und rapider Umbrüche in der Welt und unserer Industrie. Dank unserer talentierten Fachkräfte und unseres flexiblen Ansatzes bei der klinischen Forschungsarbeit sind wir einzigartig aufgestellt, um in den komplexesten und forderndsten Entwicklungsprogrammen als idealer Partner aufzutreten. Außerdem sind wir überzeugt, dass das Beste für CROMSOURCE, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter noch kommt. Unsere bestehende und wachsende Projekt-Pipeline reicht von Frühphasen- bis Post-Marketing-Studien und deckt ein wichtiges Spektrum an therapeutischen Bereichen, Medizinprodukten und seltenen Krankheiten ab", sagte Dr. Troy McCall, Chief Operating Officer.



CROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes, internationales Auftragsforschungsinstitut, das ein umfangreiches Portfolio an Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Medizingerätebranche anbietet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf klinische Entwicklung und Personallösungen und bietet flexible Ansätze, die genau an die spezifischen Anforderungen seiner Kunden angepasst werden. CROMSOURCE ist beispiellos mit seiner End-to-End-Garantie für Studien-Terminpläne, Patientenaufnahme und Preise. CROMSOURCE hat Niederlassungen in allen Regionen Europas und Nordamerikas. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cromsource.com.



