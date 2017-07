BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 17-Jul-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 17/07/2017 IE00B88D2999 18894 GBP 4013667.209 212.4307827 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 17/07/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6520365.537 17.30265081 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 17/07/2017 IE00B7SD4R47 54367 EUR 11924373.68 219.3310957 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 17/07/2017 IE00B8JF9153 2426610 EUR 18926154.93 7.7994218 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 17/07/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8909639.921 257.6008304 Daily ETP



Boost ShortDAX 17/07/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5275995.145 7.2303719 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/07/2017 IE00B7Y34M31 12150 USD 5699483.438 469.0932871 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/07/2017 IE00B8K7KM88 3907764 USD 33712995.93 8.6271832 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/07/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7355500.027 786.0959738 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/07/2017 IE00B8VZVH32 4309767 USD 18444554.65 4.2797104 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/07/2017 IE00B7ZQC614 341141567 USD 190881908.9 0.5595387 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/07/2017 IE00B7SX5Y86 123183 USD 12814679.3 104.0296088 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 17/07/2017 IE00B8HGT870 715348 USD 15279639.64 21.3597293 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 17/07/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 2026790.259 123.0221705 Daily ETP



Boost Copper 3x 17/07/2017 IE00B8JVMZ80 290080 USD 5137649.319 17.7111463 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 17/07/2017 IE00B8KD3F05 30997 USD 2826133.202 91.1744105 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/07/2017 IE00B8VC8061 123870576 USD 48705031 0.3931929 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/07/2017 IE00B76BRD76 189882 USD 6037009.323 31.7934787 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 17/07/2017 IE00B7XD2195 5877197 USD 18902751.13 3.2162868 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 17/07/2017 IE00B8JG1787 16215 USD 1957801.143 120.740126 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/07/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2377277.618 42.31537233 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 17/07/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2015114.085 67.39511991 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/07/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 408156.427 155.3697857 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 17/07/2017 IE00BBGBF313 404395 GBP 22510594.01 55.66486729 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 17/07/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2690512.077 204.0430818 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 14/07/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 281709177.4 5470.081116 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 14/07/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 137106997.6 16843.6115 Daily ETP



Boost Palladium 17/07/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 780854.8057 57.4791907 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 17/07/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 797837.4444 106.7912521 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/07/2017 IE00B94QL251 4863 USD 581682.3242 119.6138853 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/07/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 298414.7872 5.3335023 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 17/07/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 396624.2665 76.2738974 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 17/07/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 667467.017 90.2714386 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 17/07/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 467738.6731 78.5191662 Daily ETP



Boost Silver 2x 17/07/2017 IE00B94QL921 7515 USD 517576.7593 68.8724896 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 17/07/2017 IE00B94QL699 14638 USD 614644.9212 41.989679 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/07/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 22642343.94 11.6132153 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/07/2017 IE00B8NB3063 461666 EUR 38149462.02 82.6343331 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/07/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1464076.918 114.5600092 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/07/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 13851993.97 58.2014108 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/07/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 905077.5659 123.9832282 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/07/2017 IE00BKS8QN04 1108059 EUR 67870696.68 61.2518798 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/07/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114161.7938 139.052124 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/07/2017 IE00BKS8QQ35 196340 GBP 10128521.39 51.58664253 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/07/2017 IE00BKT09032 2500 USD 269696.989 107.8787956 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/07/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10312488.73 78.0002324 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/07/2017 IE00BLS09N40 556725 EUR 23324654.82 41.8961872 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/07/2017 IE00BLS09P63 531820 EUR 9023645.48 16.9674805 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/07/2017 IE00BLNMQS92 27221 EUR 3214654.615 118.0946554 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/07/2017 IE00BLNMQT00 39204 EUR 1553329.942 39.6217208 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 17/07/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3356354.189 14.6688673 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 17/07/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1602243.896 113.8199827 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/07/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1078727.821 23.2559625 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/07/2017 IE00BVFZGH58 13560 USD 1203970.015 88.7883492 Short Daily ETP



Boost Brent 17/07/2017 IE00BVFZGD11 447613 USD 7027365.779 15.6996463 Oil ETC



Boost Gold 17/07/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2807645.102 25.3242153 ETC



Boost Natural Gas 17/07/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1218180.424 24.6266208 ETC



Boost BTP 10Y 5x 17/07/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4719481.366 57.1020129 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 17/07/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3368232.44 56.4419941 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 17/07/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1495401.573 77.66706 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/07/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 326546.4739 81.5754369 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/07/2017 IE00BYNXPM00 2962 EUR 257290.4539 86.8637589 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/07/2017 IE00BYTYHS72 475299 USD 9552031.482 20.0968895 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/07/2017 IE00BYTYHR65 40057 USD 1733439.056 43.2743105 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/07/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 5064557.248 200.1326661 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/07/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 354766.0644 32.2514604 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 17/07/2017 IE00BYTYHQ58 11173416 USD 6401695.846 0.5729399 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 17/07/2017 IE00BYMB4Q22 179672 EUR 27743165.79 154.4100683 ETP



