BERLIN (Dow Jones)--Ein Verbot von Diesel- und Benzinmotoren hätte für die Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie gravierende Folgen. Laut einer Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie wären hierzulande 600.000 oder jede zweite Stelle in der deutschen Leitbranche gefährdet.

Hochgerechnet auf die gesamte deutsche Industrie wäre es jeder zehnte Arbeitsplatz. Wie viele Stellen genau gestrichen würden, sollte ein Verbot des Verbrennungsmotor kommen, sei nicht genau zu beziffern.

Die Grünen wollen zum Beispiel ab 2030 die Neuzulassung von Dieseln und Benzinern verbieten, um das Klima zu schützen. "Verbotstermine zu nennen, ist einfach weder ökonomisch sinnvoll, noch strategisch klug", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann in Berlin. Er kenne kein Land der Welt, "das den Verbrenner ab 2030 verbieten will".

In ihrer Analyse treten die Ifo-Forscher dem Vorwurf entgegen, dass die deutschen Hersteller zu wenig für Elektro-Autos und alternative Antriebe tun. Jedes dritte Patent weltweit für Elektro-Mobilität und Hybridantriebe kommt demnach aus Deutschland. "Die deutsche Industrie gehört bei den alternativen Antriebstechniken zu den führenden internationalen Wettbewerbern. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren lässt sich nicht durch mangelnde Innovationsbemühungen begründen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Er und seine Kollegen haben sich auch angesehen, wie sich ein Verbrenner-Bann auf den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid auswirken würde. Nach den Ifo-Zahlen würden sie hierzulande im Verkehrssektor um rund ein Drittel zurückgehen.

Der Diesel-Skandal und die schlechte Luft in Innenstädten hatten zuletzt am Image der Verbrennungsmotoren deutliche Spuren hinterlassen. Gleichzeitig liegt der Marktanteil von E-Autos in Deutschland bei gerade 1 Prozent.

