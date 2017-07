FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PT TO 1198 (1169) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 820 (740) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2630 (2395) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HISCOX TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - CREDIT SUISSE INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES VESUVIUS TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 675 (600) PENCE - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1995 (2090) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN INITIATES KAZ MINERALS WITH 'BUY' - TARGET 700 PENCE - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 970 (960) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ITV PRICE TARGET TO 200 (215) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC RAISES DAIRY CREST GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - LIBERUM CUTS SAFESTYLE PRICE TARGET TO 285 (335) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3430 (3260) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PANMURE INITIATES STV GROUP PLC WITH 'BUY' - TARGET 460 PENCE - PEEL HUNT RAISES HEADLAM GROUP TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 650 PENCE - RBC CAPITAL CUTS SUPERGROUP PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES CLINIGEN PRICE TARGET TO 1120 (1020) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3800 (3400) PENCE - 'BUY'



