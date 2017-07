In den vergangenen Jahren hakten chinesische Investoren auf ihrem Einkaufszettel eine europäische Firma nach der anderen ab. Doch das ist vorbei. Der politische Druck von allen Seiten zeigt Wirkung.

Der Boom ist vorerst zum Stillstand gekommen. Die Shoppingtour chinesischer Konzerne in Europa und Deutschland hat den Zentit überschritten. In Deutschland sank die Zahl der Transaktionen im ersten Halbjahr auf 25 gegenüber 35 in der Vergleichszeit des Vorjahres, das Volumen brach um knapp 62 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar ein, geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Die Entwicklung in Deutschland folgt dem allgemeinen Trend in Europa, auch in Großbritannien, Italien und Frankreich kam es zu teilweise deutlichen Einbrüchen. Zusammengefasst knickte die Zahl der Deals in Europa um 34 Prozent auf 117 Transaktionen ein, das Volumen von 26,3 Milliarden Dollar entsprach nur noch einem Drittel der Geschäfte aus den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Die Aktivitäten pendelten sich langsam wieder auf Normalmaß ein, heißt es bei EY. "Chinesische Unternehmen schauen sich Übernahmekandidaten heute viel genauer an", sagt Alexander Kron, Leiter Transaction Advisory Services für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei EY. "Vor allem Zukunftstechnologien sind in ihren Fokus gerückt. Ergeben sich da Gelegenheiten, ...

