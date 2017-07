Lieber Leser,

die Novartis-Aktie konnte sich in den letzten Wochen aus dem zwei Jahre langen Abwärtstrend befreien, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Auch die beiden langfristigen Durchschnitte auf Wochenbasis (100 blau, 200 gelb) konnten erfolgreich überwunden werden. Die Aktie bleibt daher nach dem Ausbruch technisch gut unterstützt. Am 18. Juli werden die Ergebnisse per Q2 2017 veröffentlicht. Analysten schätzen den Gewinn je Aktie im Mittel ... (Rami Jagerali)

