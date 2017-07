Liebe Leser,

MCD hat im 1. Quartal deutlich mehr Kunden in seine Fastfood-Restaurants gelockt und weltweit deutlich mehr verkauft. Die Verkäufe auf etablierter Ladenfläche - also ohne Neueröffnungen in den letzten 13 Monaten - legten um überraschend starke 4,0% zu. Auf dem schwierigen Heimatmarkt, wo die Messlatte durch die erfolgreiche Einführung des ganztägigen Frühstücks im Vorjahr hoch lag, verbuchte MCD ein Absatzplus von 1,7%.

Der Gewinn legte um 8% auf ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...