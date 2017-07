Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Auto ist Transportmittel Nummer eins für eine Urlaubsreise. Laut der aktuellen Umfrage einer Versicherung fahren 65 Prozent der Deutschen mit dem Auto in die Ferien.



Zu Beginn der Sommerferien warnt der ACV Automobil-Club Verkehr heute in Köln vor dem Unfallrisiko Müdigkeit am Steuer. "Wenn Autofahrer nicht rechtzeitig die Anzeichen von Müdigkeit erkennen, fährt das Risiko Sekundenschlaf auf langen Autofahrten mit", sagt Lars Wagener, Vorsitzender der ACV Geschäftsleitung.



Laut Deutschem Verkehrssicherheitsrat (DVR) ist jeder vierte Autofahrer schon einmal am Steuer eingenickt, und dennoch fahren 17 Prozent trotz Müdigkeit weiter.



Klassische Müdigkeitsanzeichen nicht unterschätzen



Zu den typischen Anzeichen von Müdigkeit gehören häufiges Gähnen, Konzentrationsschwäche und brennende Augen. Aber auch Frösteln, schwere Augenlider, dichtes Auffahren oder ein Tunnelblick sind Müdigkeitsanzeichen.



Wenn Autofahrer erste Warnsignale wahrnehmen, ist es höchste Zeit, die nächste Raststätte anzusteuern und eine Pause einzulegen. "Wenn Sie auf diese Signale nicht reagieren, droht ein kurzes Einnicken am Steuer", warnt Wagener und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, diese Gefahr nicht zu unterschätzen.



Kaffee ist kein Leistungs-Booster auf Autofahrten



Der ACV rät Autofahrern dazu, auf Kaffee und Energydrinks zu verzichten, da sie die Symptome der Müdigkeit nur kurzfristig bekämpfen. Der Effekt hält nur kurze Zeit an, danach kehrt die Müdigkeit wieder zurück.



"Viel hilfreicher dagegen ist es, einen 20-minütigen Kurzschlaf einzulegen, um neue Kraft zu sammeln", sagt Wagener. Verbunden mit etwas Bewegung an der frischen Luft werden die Konzentration und die Reaktionsfähigkeit wiederhergestellt, erst dann sind Autofahrer wieder fit für die nächste Etappe.



Online-Text Lerche oder Eule und Tipps für lange Autofahrten



Mit dem Online-Test auf der ACV Homepage (https://www.acv.de/quiz/) finden Verkehrsteilnehmer heraus, wann sie besonders ausgeschlafen und leistungsfähig sind. Zudem gibt der ACV wichtige Tipps für die nächste längere Autofahrt.



Der Test wurde im Rahmen der "Vorsicht Sekundenschlaf! Aktion gegen Müdigkeit am Steuer" des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) entwickelt.



OTS: ACV Automobil-Club Verkehr newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116025 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116025.rss2



Pressekontakt: Annabel Brückmann, Pressesprecherin, brueckmann@acv.de ACV Automobil-Club Verkehr, Theodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln, Tel.: 0221 - 91 26 91 58 Fax: 0221 - 91 26 91 26