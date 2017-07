Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - PureCircle (PURE.LSE), der Weltmarktführer und Innovator in der Produktion wohlschmeckender Stevia-Zutaten für die globale Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, gab heute die Markteinführung einer neuen Zutat auf Steviablatt-Basis bekannt, die deutlich das Aroma der Geschmacksrichtungen Vanille und Kakao verstärkt und Herstellern eine Fertigung mit überschaubarem Preispunkt erlaubt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/536275/PureCircle_Logo.jpg



Die neuen Zutaten können als natürliche Aromen auf der Produktetikettierung ausgewiesen werden. Die bahnbrechende Neuheit baut auf PureCircles umfangreicher Palette an Geschmacksrichtungen auf, die es ermöglicht, wichtige Vorteile wie angenehmes Mundgefühl, Qualitätsgrad der Süße und unterschiedliche Zwischentöne und Nuancen über ein breites Anwendungsspektrum hinweg zu verbessern.



Die Nachfrage von Verbraucherseite nach natürlichen Kakao- und Vanillebestandteilen ist stärker denn je. Laut Belegen von Mintel* auf Grundlage globaler neuer Produkteinführungen konnten neue Produkte mit Kakao als Inhaltstoff einen Zuwachs von über 16% während der vergangenen 5 Jahre verzeichnen, bei Vanille steigerte sich das Wachstum im gleichen Zeitraum (2011 to 2016) um mehr als 31%.



PureCircles neue Aromastoffe stärken die Versorgungslage für Unternehmen, was Kakao und Vanille angeht, und sorgen mit der Einführung einer pflanzenbasierten Lösung für eine diversifizierte Risikostrategie. Die neuen Zutaten ermöglichen es Produktentwicklern, neben der Menge an Zucker auch die Kakao- und Vanillemenge zu reduzieren, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen.



Die Rohstoffmärkte für Kakao und Vanille unterliegen einer starken Volatilität. Der Kakaopreis fluktuierte im Jahre 2016 zwischen 2.000 USD und 3.000 USD je metrischer Tonne. Experten gehen davon aus, dass der Preis für Vanille, als Folge der Überschwemmungen, über die bereits viel berichtet wurde sowie aufgrund weiterer Schwierigkeiten, bei über 500 USD pro Kilo liegen wird.



Die neuen, auf Steviablatt basierenden Entdeckungen ermöglichen PureCircle das aktive Engagement mit den Kunden im 12 Milliarden USD schweren Markt für Kakao und dem mit 1 Milliarde USD bewerteten Vanille-Markt (Bewertung auf Grundlage der aktuellen Preise).



Neben diesen jüngsten Forschungserfolgen im Bereich Aromaverstärker erfreuen sich PureCircles innovative Süßungsmittel auf Stevia-Basis einer kontinuierlich starken Annahme im Markt, da sie kalorienarme und kalorienfreie Rezepturen von Speisen und Getränken möglich machen. PureCircle behauptet nachdrücklich seine Vorreiterposition in Forschung, Entwicklung und Innovation, um eine stetig umfangreicher werdende Versorgung mit mehreren verschiedenen Variationen des Süßungsmittels Stevia zu gewährleisten.



Faith Son, Head of Marketing and Innovation, erklärt dazu:



"Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, den aufkommenden Neubedarf unserer Kunden durch unsere neuen Zutaten, die spezifisch das Aroma von Kakao und Vanille verstärken, erfüllen zu können. Wir sind stets bemüht, weitere Eigenschaften des Steviablatts zu erforschen und auszuloten, und der jetzige Durchbruch ermöglicht es uns, in sinnvoller Weise neue Märkte und Kunde zu bedienen. PureCircle steht dafür, das extrahierte Potenzial jedes Blatts voll auszuschöpfen und zu maximieren, und wir glauben, dass die Kombination unserer Fähigkeiten, zum einen den Einsatz von Zucker zu reduzieren und zum anderen die Nuancen zentraler Aromen auf natürliche Weise zu betonen, eine unschlagbare Erfolgsformel ist".



* Daten bereitgestellt von Mintel GNPD 2011-2017



Redaktionelle Hinweise



Informationen zu PureCircle



- PureCircle ist das einzige Unternehmen, das fortschrittliche F&E mit voller vertikaler Integration von der Farm bis zu hochwertigen innovativen Stevia-Süßstoffen kombiniert. - Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit den Landwirten, die Stevia-Pflanzen anbauen und mit den Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern, die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Rezepturen mit einem Süßungsmittel pflanzlicher Herkunft verbessern wollen. - Weitere Informationen finden Sie unter: www.purecircle.com.



OTS: PureCircle newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80730 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80730.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner für Investoren/Analysten Magomet Malsagov CEO E-Mail: malsagov@purecircle.com oder Rakesh Sinha CFO E-Mail: rakesh.sinha@purecircle.com



Ansprechpartner für Medienanfragen Carolyn Clark Director of Global Marketing E-Mail: carolyn.clark@purecircle.com Tel.: (630) 256-8394 oder Emma Kane (Redleaf) Media Relations E-Mail: media@purecircle.com Tel: +44 (0)20 7382 4747