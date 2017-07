Das Unternehmen Wilkinson produzierte für Handelsketten Rasierklingen, die auf einen Griff des Wettbewerbers Gillette passen. Das sei eine Patentverletzung, urteilte das Landgericht Düsseldorf und verbot den Vertrieb.

Die Verkündung des Urteils dauerte kaum länger als eine gründliche Nassrasur. Die Folgen sind für den Rasierklingenproduzenten Wilkinson jedoch schmerzhafter als eine Rasurwunde. Dem Unternehmen wurde von der 4a-Patentkammer des Landgericht Düsseldorf untersagt, weiterhin "Rasierklingeneinheiten für Nassrasierer zu vertreiben, die auf den Nassrasierer 'Gillette Mach 3' von Gillette passen."

Der Hersteller Wilkinson wurde bei Androhung eines Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000 Euro dazu verurteilt, die Klingen mit sofortiger Wirkung aus dem Handel zu nehmen. Neben einer Zahlung einer Sicherungsleistung in Höhe von 930.000 Euro ist das Unternehmen auch dazu verurteilt worden, sämtliche Klingen, die das Unternehmen noch besitzt an einen Gerichtsvollzieher zu übergeben. Wilkinson ...

