Der niederländische Wirtschaftsminister garantiert den rund 450.000 Eigenheimbesitzern mit einer Solaranlage ein Net Metering bis zum Jahr 2023. Der Minister betont zugleich die Notwendigkeit einer Änderung beim Vergütungssystem, um die Staatskasse zu entlasten und präsentiert hierfür zwei Möglichkeiten.Der niederländische Wirtschaftsminister Henk Kamp hat den 450.000 Eigenheimbesitzern mit Photovoltaik-Anlagen die Fortzahlung des Net Metering bis 2023 zugesichert. Die ursprüngliche Vereinbarung wäre 2020 ausgelaufen. In einem an das Parlament gerichteten Brief betont der Minister jedoch die Notwendigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...