Chinas Wirtschaftswachstum hat im zweiten Quartal erneut positiv überrascht und die meisten Prognosen übertroffen. Für die Aktienmärkte weltweit, aber auch für die Rohstoffpreise ist es eine gute Nachricht, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft ihr hohes Expansionstempo beibehält.Um rund 6,5% soll China Wirtschaft 2017 wachsen - so plant es die Regierung. Nun aber sieht es nach einer stärkeren Expansion aus: Ebenso wie im ersten Vierteljahr hat das Bruttoinlandsprodukt auch im zweiten Quartal um 6,9% zugelegt. Da müsste also schon vieles schief gehen in der zweiten Jahreshälfte, damit Peking das angestrebte Ziel nach unten verfehlt.Trotz der guten Konjunkturdaten haben Chinas Börsen jedoch zu Wochenbeginn Verluste eingefahren. Das lag allerdings an politischen Unsicherheiten, da bei einem Treffen von Finanzpolitikern offenbar Maßnahmen vorbereitet wurden, um die Kreditvergabe weiter einzuschränken. ...

