Wien - US-Präsident Donald Trump ist wohl endgültig mit der Abschaffung des von Präsident Obama eingeführten Gesundheitssystems Obamacare gescheitert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem gestern zwei weitere republikanische Senatoren ihre Ablehnung des Gesetzentwurfes signalisiert hätten, sei klar gewesen, dass es keine Mehrheit für das Vorhaben geben werde. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, habe den Gesetzentwurf daraufhin zurückgezogen. In den nächsten Tagen solle ein neuer Gesetzentwurf eingebracht werden, der vorsehe, Obamacare in der jetzigen Form zwei weitere Jahre beizubehalten und erst dann abzuschaffen. Die Übergangsfrist solle genutzt werden, um möglichst gemeinsam mit den Demokraten eine von Grund auf neue Gesundheitsreform auszuarbeiten. Via Twitter habe Präsident Trump mitgeteilt, dass er ein solches Vorgehen unterstütze.

Den vollständigen Artikel lesen ...