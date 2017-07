Bonn - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt gaben gestern leicht nach, wobei es sich aber lediglich um Schwankungen auf dem erreichten Niveau handelte, so die Analysten von Postbank Research.10- bzw. 5-jährige Bundesanleihen hätten bei 0,58% bzw. -0,11% und damit jeweils um 2 Basispunkte unter ihrem Vortagesniveau rentiert. Die 2-jährige Bundrendite habe sich um 1 Basispunkt auf -0,62% ermäßigt. Auch in den USA hätten sich die Veränderungen in sehr engen Grenzen gehalten. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe marginal auf 2,31% nachgegeben. (18.07.2017/alc/a/a)

