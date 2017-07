Ein Drittel der Betriebe findet keine Lehrlinge. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Jede zehnte Firma erhält nicht einmal eine einzige Bewerbung. Vor allem in einem Gewerbe hat der Azubi-Mangel stark zugenommen.

Fast jeder dritte Betrieb in Deutschland kann nach einer aktuellen Befragung Lehrstellen aus Mangel an geeigneten Bewerbern nicht besetzen. Wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zu seiner Umfrage "Ausbildung 2017" mit etwa 10.500 Unternehmen berichtete, stabilisierte sich die Quote zuletzt bei 31 Prozent - im Vergleich zu 12 Prozent zehn Jahre zuvor.

"Fast jeder zehnte ...

